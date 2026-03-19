InfoWatch: с 2023 года из РФ похитили более 4,5 млрд записей персональных данных

За период с 2023 года по 2025 год хакеры и мошенники похитили в России свыше 4,5 млрд записей персональных данных. В мире же за этот период украли 101,5 млрд записей. Об этом со ссылкой на компанию InfoWatch сообщает ТАСС.
Эксперты отметили, что несмотря на эти огромные цифры, число украденных данных в мире стабильно уменьшается. За три года скомпроментированной информации выявлено в два раза меньше. При этом доля России в мире по утекшим данным стабильно низка. За три года с 2023-го объем российских украденных данных составил три, шесть и пять процентов.
Напомним, с 1 июля 2025 года в России вступил в силу запрет на хранение персональных данных за рубежом. Это значит, что операторы персональных данных уже не могут передавать базы для дальнейшего анализа, систематизации, хранения и других операций зарубежным обработчикам.
Вместе с тем, в полиции назвали три источника утечки персональных данных.