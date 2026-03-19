Потепление до +14 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 19 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 марта будет облачной и ветреной. А по области не обойдется без густых туманов и моросящего дождя. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 19 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако ветер северо-восточного и восточного направления усилится до 6−11 м/с, а днем его порывы будут достигать 12−14 м/с. В ночь на 20 марта характер погоды сохранится: облачно с прояснениями, без существенных осадков, при ветре 7−12 м/с.
В Ростовской области в четверг синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, а утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточного и восточного направления составит 6−11 м/с, однако утром и днем местами порывы могут усиливаться до 15−17 м/с. В ночь на пятницу осадки прекратятся: будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, восточный и северо-восточный ветер задует со скоростью 7−12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 19 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до +12 — +14 градусов тепла. В ночь на 20 марта столбики термометров опустятся до +3 — 5 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а местами возможно потепление до +17 градусов. В ночь на пятницу ожидается от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях возможно похолодание до −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
