УрФУ стал абсолютным лидером по числу ИТ-разработок среди российских вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) возглавил рейтинг всех российских вузов и корпораций по количеству заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных по итогам 2025 года. Также вуз вошел в топ-3 по изобретательской активности, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Уральский федеральный университет (УрФУ) подтвердил статус ведущего научно-образовательного центра страны, возглавив ключевые рейтинги Роспатента по итогам 2025 года. Согласно официальному годовому отчету ведомства, УрФУ занял первое место среди всех российских вузов и корпораций по количеству заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Студенты и научные сотрудники университета отправили за прошлый год 299 заявок на регистрацию интеллектуальных прав на ИТ-разработки», — рассказали в вузе.
Университет также занял второе место среди российских высших учебных заведений по числу заявок на изобретения — было подано 144 заявки и третье место в сводном рейтинге, объединяющем вузы и крупнейшие корпорации России. «Лидерство в рейтингах Роспатента — это результат планомерной трансформации университета в центр технологического предпринимательства. Мы ставим перед собой задачу не просто генерировать идеи, а формировать у молодых исследователей культуру защиты интеллектуального капитала. Сегодня мы видим качественный рост: студенты и даже школьники осознают ценность своих разработок и умеют закреплять за собой авторские права», — отмечает заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.
Отмечается, что достичь таких показателей удалось благодаря системной работе Инновационной инфраструктуры УрФУ. Через специализированные образовательные программы по защите интеллектуальной собственности и акселерационные практикумы студенты учатся не только создавать технологический продукт, но и обеспечивать его правовую охрану. Одним из инструментов поддержки является ежегодный конкурс «Студенческий патент» — в 2025 году его победителями стали 18 студентов, чьи разработки получили государственную регистрацию. Кроме того, с начала 2026 года уже оформлена правовая охрана на 20 ноу-хау от школьных команд — участников Уральской проектной смены, а также более 130 ноу-хау на студенческие проекты.