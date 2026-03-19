УрФУ стал абсолютным лидером по числу ИТ-разработок среди российских вузов

Университет также занял второе место среди российских высших учебных заведений по числу заявок на изобретения — было подано 144 заявки и третье место в сводном рейтинге, объединяющем вузы и крупнейшие корпорации России. «Лидерство в рейтингах Роспатента — это результат планомерной трансформации университета в центр технологического предпринимательства. Мы ставим перед собой задачу не просто генерировать идеи, а формировать у молодых исследователей культуру защиты интеллектуального капитала. Сегодня мы видим качественный рост: студенты и даже школьники осознают ценность своих разработок и умеют закреплять за собой авторские права», — отмечает заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.