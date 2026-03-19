В Таганроге при отражении атаки БПЛА повреждения получил многоквартирный дом

Во время ночной атаки дронов в Таганроге обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 19 марта, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на территорию Ростовской области. В небе над Таганрогом были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА в городе оказался поврежден многоквартирный жилой дом.

К счастью, в ходе инцидента никто из жителей не пострадал. Однако падение обломков привело к повреждению остекления в одной из квартир — в помещении были выбиты окна. Возгорания на месте происшествия не последовало, оперативные службы оперативно отработали вызов и завершили первичный осмотр.

Подробности ситуации позднее в своем Telegram-канале привела глава администрации Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, утром специализированные службы планируют провести повторное и более детальное обследование прилегающей территории, чтобы исключить любые скрытые риски. Власти города также готовы оказать необходимое содействие жильцам пострадавшей квартиры в устранении последствий происшествия.

В связи со случившимся Светлана Камбулова обратилась к жителям с предупреждением: при обнаружении любых обломков нельзя приближаться к ним. В такой ситуации необходимо немедленно сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112. Глава города призвала граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше