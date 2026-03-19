В пяти районах Новосибирской области открыты пункты соцпомощи при изъятии скота

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Мобильные пункты социальной помощи развернули в пяти районах Новосибирской области, где проводится изъятие сельскохозяйственных животных из-за вспышки пастереллеза и бешенства. В них можно подать заявление на выплаты и получить консультацию по мерам поддержки, сообщили в правительстве региона.
«Специалисты минтруда и соцразвития Новосибирской области ведут адресную работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день мобильные группы ведомства работают в пяти пострадавших населенных пунктах, обеспечивая оперативный прием заявлений на оказание социальной помощи и консультирование по вопросам долгосрочной поддержки», — говорится в сообщении.
На эти цели из областного бюджета министерству выделено более 80 млн рублей. Наиболее активная работа ведется в Купинском районе: с 16 марта принято 40 заявлений, помощь охватит 117 членов семей. В Баганском районе выплаты получат 13 семей, в Ордынском — для 58 семей сформированы информационные пакеты. В Карасукском районе специалисты проконсультировали 16 семей.
Помимо материальной помощи, жителям предлагают заключить социальные контракты — они помогут семьям восстановить личное подсобное хозяйство. «Государство дает ресурс, а семья направляет его на выход из кризиса. Мы будем сопровождать каждого обратившегося до полной стабилизации ситуации в их домашнем хозяйстве», — приводятся пресс-службой слова министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой.
На данный момент, как отметили в правительстве региона, выплаты получили уже 16 семей, прием заявлений продолжается. В частности, в Купинском районе следующий этап работы мобильного пункта запланирован на пятницу.
Ранее региональный Минсельхоз сообщал, что в Новосибирской области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также свыше 40 очагов бешенства. В них проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Как рассказали в управлении ветеринарии региона, пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки заболевания там назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. На всей территории области введен режим ЧС.