В пяти районах Новосибирской области открыты пункты соцпомощи при изъятии скота

Ранее региональный Минсельхоз сообщал, что в Новосибирской области очаги пастереллеза выявлены в пяти районах, а также свыше 40 очагов бешенства. В них проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Как рассказали в управлении ветеринарии региона, пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки заболевания там назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. На всей территории области введен режим ЧС.