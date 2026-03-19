Ачинка заставила продавца маркетплейса вернуть деньги за некачественный товар

Специалисты красноярского Роспотребнадзора помогли жительнице Ачинска вернуть деньги за некачественный товар.
В пресс-службе ведомства рассказали, что женщина купила на маркетплейсе моторный блок для блендера стоимостью 1816 рублей. Однако уже при первом использовании прибора был выявлен недостаток — нож в насадке не крутился, а через некоторое время блок задымился.
Переписка в чате с продавцом о возврате денег за некачественный товар ни к чему не привела. Продавец отказывался возвращать деньги. Тогда пострадавшая обратилась к специалистам Роспотребнадзора за помощью.
Сотрудники ведомства проконсультировали потребителя и помогли составить претензию на возврат денег.
После получения претензии женщине вернули деньги.
