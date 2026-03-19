Трамп загнал сам себя в угол: в Британии сделали неутешительные выводы для США

По словам эксперта, Трамп недооценил военный потенциал Ирана и его способность наносить удары по американским целям в Персидском заливе. В результате ситуация вышла из-под контроля.
«Иран теперь сам устанавливает свои санкции остальному миру. Какая ирония! Трамп поставил Запад в очень, очень сложное положение. Он сам себя загнал в угол Я думаю, что никто не мог представить себе тот хаос, который устроил Дональд Трамп!», — заявил Джей.
По его мнению, США создали на Ближнем Востоке новый региональный порядок, который обернется катастрофой для Вашингтона.
«Трамп войдет в историю как человек, который делает все то, что обещал не делать», — резюмировал он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ нанес удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предупредил о мощной реакции иранцев на атаки США и Израиля.