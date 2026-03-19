В Красноярском крае начнут выдавать разрешения на охоту на медведя

Приём заявлений на получение разрешений начнётся 31 марта.

В Красноярском крае стартует весенне-летний сезон охоты на бурого медведя. Приём заявлений на получение разрешений начнётся 31 марта в 9:00, сообщили в минприроды региона.

Подать документы можно лично в минприроды на Карла Маркса, 78Б или отправить почтой по адресу: Красноярск, Академгородок, 50а. Разрешение выдаётся на срок до 30 дней в рамках сезона. После охоты необходимо будет отчитаться о добыче.

В министерстве пояснили, что в крае обитает более 24 тысяч бурых медведей. Ежегодно выдаётся около двух тысяч разрешений. Охота позволяет регулировать численность хищников, у которых в природе почти нет врагов, и снижать риск конфликтов с человеком.

