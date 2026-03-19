Глава Новосибирской области впервые высказался о массовом убое скота в регионе

Власти Новосибирской области выполняют строгие, но необходимые меры. Об этом в четверг, 19 марта, заявил глава региона Андрей Травников, комментируя массовый убой домашнего скота.
— Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона, — цитирует его ТАСС.
Тем временем количество сел, где у фермеров изымают животных, увеличилось до 53. По словам Травникова, с начала недели владельцы начали получать финансовую компенсацию за убитый скот.
По данным Mash, недавно около полусотни коровьих туш выбросили в поле, расположенном под Красноярском. Общественный деятель обнаружил тела животных рядом с Енисейским трактом вблизи совхоза «Сибиряк».
16 марта также стало известно, что глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов скрылся от жительницы села Новоключи Светланы Паниной, у которой службы уничтожили около 200 голов животных, включая 150 баранов, 40 коров, семь коз, трех верблюдов и двух поросят.