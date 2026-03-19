СПЧ передаст Путину новый список на помилование в конце года

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует на ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце 2026 года снова попросить его о помиловании ряда людей, Совет хочет, чтобы это стало традицией, заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
Во вторник председатель Совета Валерий Фадеев сообщил, что глава государства подписал указ о помиловании 23 женщин, среди которых родственницы бойцов СВО и матери несовершеннолетних детей.
По словам Меркачевой, СПЧ готов регулярно передавать списки на помилование, но возможность это сделать появляется только на встрече с президентом.
«Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим (президента о помиловании — ред.). Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией», — сказала член СПЧ, отвечая на вопрос, когда Совет планирует подать новый список на помилование.
В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом Меркачева попросила Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления.