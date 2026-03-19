Минтруда сказало, кому в Беларуси хватит 5 — 10 лет страхового стажа для пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, кому для пенсии в Беларуси хватит 5 или 10 лет страхового стажа.
В ведомстве напомнили белорусам о том, что при назначении трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях необходимо иметь 20 лет страхового стажа, когда уплачивались взносы в ФСЗН. Но в законодательстве предусмотрены определенные социальные исключения. В частности, у отдельных категорий граждан есть право на пенсию при минимальном страховом стаже — 5 и 10 лет.
Требования при назначении трудовой пенсии по возрасту составляют всего 5 лет для женщин, которые родили и воспитали четырех и более детей до восьми лет. Также это требование применимо для инвалидов с детства, родителей детей-инвалидов (инвалидов с детства).
Страхового стажа 10 лет достаточно для пенсии белорусам, у которых общий стаж не менее 40 лет, если речь о мужчинах, и 35 лет, если это у женщина. А также для граждан, которые проходили военную службу не менее 10 лет и не имеют права на военную пенсию при общем стаже для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет.
Напомним, ранее Минтруда сказало о повышении пенсий в Беларуси.
А еще специалисты назвали случаи, когда у белорусов могут удержать до 50% пенсии.