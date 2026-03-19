Жителям Красноярского края назвали дату, когда не получится подать на развод

20 марта в отделах ЗАГС Красноярского края пройдет второй в этом году день без разводов. Вместо приема заявлений на расторжение брака сотрудники предложат супругам встретиться с психологами или семейными медиаторами.
Также парам, переживающим кризис, предложили 20 марта обратиться к специалистам в следующих отделах:
В Сосновоборске в ЗАГСе на Ленинского Комсомола, 12 с 10:00 прием проведут психологи Краевого центра семьи и детей В Советском районе Красноярска на проспекте Металлургов, 37а с 10:00 до 14:00 будут работать медиаторы регионального отделения Центра медиации. В Доме семейных торжеств на Мира, 24 г с 11:00 до 13:00 будет ждать семейный медиатор. В Норильске в ЗАГСе на улице Диксона, 10 специалисты центра семьи будут работать весь день.
Акция направлена на сохранение семей и снижение числа разводов в регионе. Напомним, первый подобный день прошел 14 февраля.
