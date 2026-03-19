Валерий Леонтьев отмечает день рождения

Сегодня, 19 марта свой 77-ой день рождения отмечает настоящая легенда российской сцены — Валерий Леонтьев, чьё имя давно стало синонимом сценического мастерства, артистизма и невероятной харизмы. Валерий Леонтьев — яркий пример человека, который всего добился сам. Его путь начался в в Республике Коми, вдали от столичных огней. Однако природный талант, безграничная любовь к музыке и сцене позволили ему преодолеть все преграды. Именно благодаря своему упорству, фанатичной преданности своему делу он создал уникальный, мгновенно узнаваемый стиль, который вот уже более полувека остаётся эталоном для многих поколений артистов. За свою долгую и насыщенную карьеру Валерий Яковлевич выпустил десятки альбомов, поставил множество ярких шоу-программ. Его концерты — это всегда грандиозные постановки с потрясающей хореографией, костюмами и живой энергией, которая заряжает многотысячные залы. Он по праву считается одним из самых титулованных и любимых артистов России, чьё имя вписано в историю отечественной эстрады и шоу-бизнеса.