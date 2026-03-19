ОСАГО предлагают привязывать к водителю, а не автомобилю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обязательное страхование автогражданской ответственности нужно разрешить привязывать не к автомобилю, а к конкретному водителю, независимо от используемого им транспортного средства.
Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее — либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует. А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис».
По словам парламентария, ранее такой законопроект уже вносился и не был поддержан: «Но в этом направлении надо двигаться, и рано или поздно мы к этому придем».