Гитара, ламбада и рыбный торт: нерпы Бусинка и Тучка отмечают юбилей в Приморском океанариуме

Не обошли вниманием и их друга — увальня Альфа, которому стукнуло 14, но главными героинями торжества стали, конечно, девчонки. Как рассказали в пресс-службе океанариума, для любимиц публики устроили настоящее шоу. Бассейн украсили праздничные гирлянды и цветы, а главным блюдом стал изысканный рыбный торт, от которого именинницы пришли в полный восторг. Компанию им составил вечно молодой душой Альф, который, несмотря на свой более чем солидный по «нерпьим» меркам возраст, снова удивил гостей: к празднику он не только разучил новые трюки, но и «освоил» игру на гитаре, а затем зажигательно станцевал ламбаду со своими подружками.