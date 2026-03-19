Гитара, ламбада и рыбный торт: нерпы Бусинка и Тучка отмечают юбилей в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме сегодня настоящий праздник — сразу две байкальские нерпы, очаровательные Бусинка и Тучка, отмечают свой первый серьезный юбилей. Именинницам исполнилось 10 лет.
Не обошли вниманием и их друга — увальня Альфа, которому стукнуло 14, но главными героинями торжества стали, конечно, девчонки. Как рассказали в пресс-службе океанариума, для любимиц публики устроили настоящее шоу. Бассейн украсили праздничные гирлянды и цветы, а главным блюдом стал изысканный рыбный торт, от которого именинницы пришли в полный восторг. Компанию им составил вечно молодой душой Альф, который, несмотря на свой более чем солидный по «нерпьим» меркам возраст, снова удивил гостей: к празднику он не только разучил новые трюки, но и «освоил» игру на гитаре, а затем зажигательно станцевал ламбаду со своими подружками.
Кстати, Бусинка, которую легко узнать по немного вытянутому телу, славится своим своенравным, но очаровательным характером и находчивостью. Тучка — самая «круглая» и ответственная дама, которая всегда четко выполняет команды тренеров. А солидного Альфа выдают милые складки на мордочке — он, несмотря на природную осторожность всех нерп, обожает рассматривать посетителей. Сотрудники океанариума напоминают, что такие веселые тренировки и праздники необходимы морским млекопитающим для поддержания интеллекта и физического развития.