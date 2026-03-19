СПЧ планирует подать новый список на помилование в конце 2026 года

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека намерен вновь обратиться с предложениями о помиловании осужденных на ежегодной встрече с главой государства в конце 2026 года, сообщает РИА Новости.

В СПЧ заявили о намерении сделать подобные обращения регулярной практикой. По словам представителя совета, возможность передать списки возникает в рамках ежегодного общения с президентом.

Ранее председатель СПЧ сообщил, что подписан указ о помиловании 23 женщин. Среди них — матери несовершеннолетних детей и родственницы участников специальной военной операции.

В совете отмечают, что готовы формировать и передавать новые списки для рассмотрения.

В декабре 2025 года на аналогичной встрече поднимался вопрос о помиловании осужденных впервые за нетяжкие и ненасильственные преступления, а также инвалидов и женщин с детьми.

Решения по новым обращениям будут приниматься по итогам следующей встречи с президентом.

Читайте также: Выяснились детали помилования Путиным 23 женщин: выполнил просьбу правозащитников.