Гидрометцентр увидел опасность в туманном мареве над Волгоградом

Желтый уровень погодной опасности сохраняется в Волгограде и области из-за тумана. Гидрометцентр России уточняет, что потенциально опасная погода в регионе продлится до 12 ч. 20 марта.
Волгоградский ЦГМС в свою очередь сообщает, что сегодня в районах Волгоградской области ожидается местами небольшой дождь, туман. Температура днем 7…12 градусов выше нуля, местами до + 14º.
20 марта в Волгограде прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ночью ожидается 2−4 градуса тепла, а днем 10 — 12.
В районах области в пятницу существенных осадков не обещают. Ночью будет от −1 до +4º, днём — от 7 до 12 градусов со знаком «плюс».
