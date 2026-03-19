Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 170 млн рублей отсудило «Красное Сормово» у поставщика из Нидерландов

Спустя почти два года суд вынес решение о взыскании.

ПАО «Завод “Красное Сормово”» из Нижнего Новгорода добилось судебного решения о взыскании 1 751 750 евро (приблизительно 168,8 миллиона рублей) с экс-поставщика. Эти сведения были опубликованы в картотеке арбитражного суда.

Судебный процесс инициирован заводом в июле 2024 года против нидерландской компании Yanmar Europe B.V. Спустя почти два года Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение о взыскании с иностранной фирмы суммы авансового платежа в размере 1 563 000 евро, штрафных санкций на сумму 188 750 евро, а также расходов на государственную пошлину в размере 200 тысяч рублей.

Ранее нижегородскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку медсестре.