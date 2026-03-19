Около 170 млн рублей отсудило «Красное Сормово» у поставщика из Нидерландов

Судебный процесс инициирован заводом в июле 2024 года против нидерландской компании Yanmar Europe B.V. Спустя почти два года Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение о взыскании с иностранной фирмы суммы авансового платежа в размере 1 563 000 евро, штрафных санкций на сумму 188 750 евро, а также расходов на государственную пошлину в размере 200 тысяч рублей.