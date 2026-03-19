Десятки домов останутся без электричества: отключения света в Ростове на 19 марта

Энергетики перечислили адреса, где 19 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 19 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света, которые затронут десятки адресов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем ниже, жильцам каких домов стоит заранее зарядить телефоны.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— переулок 1-й Буковый, 1−11 и 2−16;

— переулок Дозорный, 1−13 и 4−24;

— переулок Жлобинский, 20−22;

— улица Магнитогорская, 13−31 и 52−104;

— улица 2-я Степная, 1−27 и 2−24;

— улица 3-я Степная, 1−23 и 2−22;

— улица 4-я Степная, 1−21, 2;

— переулок Строительный, 9−31 и 8−42;

— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;

— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;

— улица Грекова, 3−35 и 4−34;

— улица Полторацкого, 91−119;

— улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;

— улица Погодина, 3А, 5Б;

— переулок Ашхабадский, 1, 6/2;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих домах:

— проспект Кировский, 46−48;

— улица Журавлева, 47.

