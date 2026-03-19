Десятки домов останутся без электричества: отключения света в Ростове на 19 марта

В четверг, 19 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света, которые затронут десятки адресов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем ниже, жильцам каких домов стоит заранее зарядить телефоны.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— переулок 1-й Буковый, 1−11 и 2−16;
— переулок Дозорный, 1−13 и 4−24;
— переулок Жлобинский, 20−22;
— улица Магнитогорская, 13−31 и 52−104;
— улица 2-я Степная, 1−27 и 2−24;
— улица 3-я Степная, 1−23 и 2−22;
— улица 4-я Степная, 1−21, 2;
— переулок Строительный, 9−31 и 8−42;
— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;
— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;
— улица Грекова, 3−35 и 4−34;
— улица Полторацкого, 91−119;
— улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;
— улица Погодина, 3А, 5Б;
— переулок Ашхабадский, 1, 6/2;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих домах:
— проспект Кировский, 46−48;
— улица Журавлева, 47.
