Бизнесмен получил пять лет заключения за мошенничество с горелками для нужд СВО

Бизнесмен сорвал поставки почти на 54 млн рублей для нужд СВО.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор коммерческого предприятия осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок для российских военных в зоне СВО. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Расположение Вооруженных сил России на передовой в полевых условиях потребовало обеспечить бойцов многотопливными горелками. Бизнесмен заключил договор на поставки таких горелок и получил от заказчика предоплату в размере более 53,7 млн рублей.

Однако исполнял обязательства по контракту предприниматель только для видимости. Например, производитель получил от него только 30 процентов стоимости партии. Оставшиеся средства он присвоил себе. В итоге исполнение контракта было фактически сорвано.

Накануне Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел России нанесли удар по организованной преступной группе, чьи аппетиты простирались до предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Также выяснилось, в чем обвиняется бывший зампред правительства Бурятии Луковников, задержанный в Москве.