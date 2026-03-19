Бизнесмен получил пять лет заключения за мошенничество с горелками для нужд СВО

Гендиректор коммерческого предприятия осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок для российских военных в зоне СВО. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.
Расположение Вооруженных сил России на передовой в полевых условиях потребовало обеспечить бойцов многотопливными горелками. Бизнесмен заключил договор на поставки таких горелок и получил от заказчика предоплату в размере более 53,7 млн рублей.
Однако исполнял обязательства по контракту предприниматель только для видимости. Например, производитель получил от него только 30 процентов стоимости партии. Оставшиеся средства он присвоил себе. В итоге исполнение контракта было фактически сорвано.
Накануне Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел России нанесли удар по организованной преступной группе, чьи аппетиты простирались до предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
