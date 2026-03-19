Трамп заявил, что Израиль больше не будет атаковать месторождение «Южный Парс»

США не знали о намерениях Израиля атаковать месторождение «Южный Парс». Об этом 18 марта заявил американский президент Дональд Трамп.
Он добавил, что Катар не был причастен к атаке и также не знал, что она произойдет. Трамп пообещал, что израильские военные больше не будут наносить удары по этому объекту.
— Израиль больше не будет наносить удары по этому исключительно важному и ценному месторождению «Южный Парс», если только Иран не решит неразумно атаковать совершенно невиновный, в данном случае, Катар, в этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал, — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
Компания Qatar Energy сообщила, что ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу. На место направлены экстренные службы, информации о пострадавших пока не поступало.
Также стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ и другие.