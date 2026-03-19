Красноярский край проведет капитальный ремонт детского сада в Свердловском округе ЛНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край продолжает работу по восстановлению социальных объектов в Свердловском округе ЛНР.
В числе первоочередных мероприятий — капитальный ремонт детского сада № 3 «Алёнка».
В рамках работ планируется обновление кровли, ремонт фасада и частичная замена окон.
Заведующая детсадом Елена Радионова отметила: «У нас остро стоял вопрос с ремонтом крыши, так как основное покрытие — шифер — давно износилось и потрескалось. В некоторых местах появлялись протечки. Мы пытались временно устранять повреждения своими силами, но шифер уже отслужил свое и требует полной замены. Очень рады, что Красноярский край пришел нам на помощь, и вскоре у нашего учреждения начнутся долгожданные изменения».
По информации краевого Минстроя, работы позволят создать безопасные и комфортные условия для воспитанников детского сада и их педагогов.