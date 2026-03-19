Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения России увеличит доступность продленки для школьников

Минпросвещения: число посещающих продленку в школах достигнет 17,6% к 2030 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Доля учеников с первых по четвертый классов, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6 процента, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«Доля учеников 1−4-х классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале прошлого учебного года занятия в ГПД посещали 16,48 процента детей, в стране действовали более 49 тысяч групп.

«В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1−4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, это становится не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой, где дети могут выполнять домашние задания, участвовать в развивающих занятиях, находиться в безопасной и комфортной обстановке до возвращения родителей с работы.

Ранее президент Владимир Путин призвал выстраивать графики работы групп продленного дня с учетом занятости родителей.