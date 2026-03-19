Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов призвал Европу избавиться от синдрома возобновления холодной войны с Россией. Как отметил постпред в разговоре с ТАСС, эта проблема характерна исключительно для европейских стран и не имеет отношения к России.
«Это их проблема, для нас это не проблема. Мы — огромная страна с огромными возможностями», — подчеркнул постпред.
Он также добавил, что преодолевать этот синдром должна прежде всего Европа, тогда как Россия продолжит реализовывать свой потенциал независимо от внешних обстоятельств.
В последнее время в Европе все чаще звучат тревожные заявления о возможной прямой войне с Россией. Однако в Кремле эти опасения называют безосновательными. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, назвал сообщения о якобы готовящемся нападении России на страны Европы «полной чушью и прямой ложью».