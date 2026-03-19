В Красноярске задержали пьяного водителя с маленьким ребенком в машине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль «КИА» под управлением 54-летнего мужчины с признаками опьянения.

Источник: НИА Красноярск

Проверка алкотестером показала 0,63 мг/л, что свидетельствует о сильном опьянении. При осмотре салона инспекторы обнаружили, что на заднем сиденье находился маленький сын водителя. Во время оформления протокола мальчик вместе с отцом находился в патрульном автомобиле и несколько раз спрашивал: «Папа, когда мы поедем домой?».

Водитель осознал опасность своего поступка и искренне раскаялся. Его оштрафовали на 45 000 рублей и лишат теперь прав на 1,5−2 года.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде угрожает жизни всех участников дорожного движения. Сообщить о водителях с признаками опьянения можно по «Синей линии» 263−10−19.

