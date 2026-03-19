В Красноярском крае с 31 марта можно получить разрешение на добычу бурого медведя

Специалисты регионального министерства природных ресурсов с 31 марта начнут принимать заявления на добычу бурого медведя в весенне-летний охотничий период. Разрешение можно получить на срок не более чем на 30 календарных дней в пределах установленного периода охоты. В ведомстве добавили, что после добычи дикого животного необходимо предоставить отчет, который можно передать лично или отправить почтовым отправлением. Срок предоставления отчетности указан в разрешении. Кроме того, всем охотникам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в охотничьих угодьях. Заявление можно подать по адресу: Красноярск, ул. Карла Маркса, 78Б с 09:00 до 18:00 в рабочие дни или направить по почте по адресу: 663600, Красноярск, ул. Академгородок 50А. Заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Александр Ногин добавил, что ежегодно в регионе выдается более двух тысяч разрешений на добычу бурого медведя. В крае насчитывается более 24 тысяч особей данного вида. В природе у медведя врагов практически нет, поэтому именно охота на крупного хищника является основным регулятором численности, предотвращая перенаселение и связанные с этим проблемы, в том числе увеличение числа конфликтов с человеком, — рассказал Александр Ногин.