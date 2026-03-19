В Таганроге объявили об отмене режима воздушной опасности после атаки БПЛА

Сохранявшуюся в течение ночи воздушную опасность отменили в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге Ростовской области снято предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об отбое опасности распространила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Режим опасности из-за возможной атаки БПЛА был введен в Ростовской области и Таганроге минувшей ночью, с 18 на 19 марта.

По информации градоначальницы, в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО и последующего падения обломков в городе зафиксированы незначительные повреждения. В одной из квартир многоквартирного дома было разбито остекление.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. В утренние часы планируется повторное тщательное обследование территории силами специализированных служб. Власти пообещали оказать необходимую помощь жильцам квартиры, пострадавшей в результате падения обломков.

Светлана Камбулова также обратилась к жителям с настоятельной просьбой сохранять бдительность. При обнаружении возможных фрагментов беспилотников таганрожцев призвали незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы по номеру 112, категорически запрещая приближаться к находкам.

