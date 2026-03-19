МАРТ проверит рост цен билетов почти в четыре раза на матчи ХК «Динамо-Минск»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проведет проверку обоснованности цен на матчи хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее хоккейным клубом был объявлен старт продажи билетов на матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Цены на матчи выросли примерно в четыре раза по сравнению с регулярным чемпионатом.
После этого МАРТ инициировало проверку ценообразования на хоккейные матчи клуба.
— Направлен запрос в клуб с требованием предоставить расшифровку затрат и обосновать текущую стоимость билетов, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом в МАРТ обратили внимание на особый статус команды, назвав «Динамо — Минск» национальным брендом и гордостью Беларуси, а стадион «Минск-Арена» — «местом притяжения преданных болельщиков».
Отдельно в министерстве сказали и о высоком интересе публики к команде в текущем сезоне. Сообщили, что на более чем 30 домашних матчах «зубров» в регулярном чемпионате фиксировались аншлаги, общая посещаемость превысила полмиллиона человек.
