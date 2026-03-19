Муниципальный крематорий могут построить в Красноярске

Мэр Красноярска Сергей Верещагин на встрече с жителями Свердловского района обсудил судьбу крематория, который местный предприниматель обещает построить с 2019 года. Вопрос подняли представители сообщества «Друзья Красноярска».
По словам градоначальника, бизнесмен вновь активизировал работы и «вроде как намерен достроить объект». Но если стройка снова затянется, город возьмёт инициативу в свои руки.
«Сделаем муниципальный. Думаю, коллеги и депутатский корпус поддержат, потому что это абсолютно правильная, цивилизованная идея для города-миллионника», — заявил Верещагин.
