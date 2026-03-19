В Китае мужчина восемь лет жил с металлической палочкой в горле

46-летний мужчина по фамилии Ван обратился к медикам с жалобами на боль в горле и ощущение инородного тела. Обследование показало, что в глотке всё это время находилась металлическая палочка длиной около 12 см. Как выяснилось, житель Поднебесной случайно проглотил её во время еды восемь лет назад. Ещё тогда врачи объяснили, что для удаления потребуется операция с разрезом на шее, однако пациент испугался и отказался от вмешательства.