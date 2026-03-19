WP: Неопознанные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет

Неопознанные беспилотники заметили в последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом в среду, 18 марта, пишет The Washngton Post.

Уточняется, что это привело к ужесточению мер безопасности на объекте и стало предметом обсуждения в Белом доме. В частности, рассматривалась возможность перевода Рубио и Хегсета в другое место.

— Чиновник сообщил, что за последние 10 дней над Форт Макнейр за одну ночь фиксировалось несколько беспилотников, — сообщается в материале.

Ранее СМИ сообщили, что совместная военная операция Вашингтона и Иерусалима против Тегерана стала причиной разногласий среди членов команды президента США Дональда Трампа. Так, американская администрация разделилась на два противоборствующих лагеря. Ключевыми фигурами этого противостояния стали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Сам американский президент ранее заявил, что цели США и Израиля в проводимой против Ирана операции могут не совпадать.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше