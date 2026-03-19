Проезд в автобусах Уссурийска подорожает с 20 марта

С 20 марта в Уссурийске проезд на автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом подорожает до 60 рублей, говорится в официальном ТГ-канале (18+) городской администрации.
«Изменение связано с ростом цен на топливо, повышением тарифов ЖКХ, а также увеличением расходов на содержание автобусов и страхование транспорта и пассажиров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом останется неизменной.
Напомним, проезд во Владивостоке официально стоит 60 рублей, а перевозчики просят поднять его стоимость до 75−80 рублей, называя эту сумму «экономически обоснованной». Заместитель главы администрации Владивостока, осуществляющий руководство управлением транспорта, Максим Акульшин в интервью ИА PrimaMedia объяснил, почему мэрия не может позволить пассажирам платить так много, и раскрыл механизм, который уже сегодня позволяет сдерживать тарифы.