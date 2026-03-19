WP: Неизвестные дроны увидели над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет

Отмечается, что беспилотники увидели в одну из ночей за последние десять дней. Властям США не удалось установить, откуда они прилетели. Вместе с тем, в Вашингтоне есть опасения ответных ударов от Ирана по «должностным лицам на территории США».
Из-за пролета БПЛА, добавляют журналисты, на базе усилили меры безопасности, но от эвакуации Рудио и Хегсета пока отказались. Позже на совещании в Белом доме обсуждали возможные меры безопасности в связи с произошедшем.
Российские политологи заявили, что США и Израиль открыли охоту на элиту Ирана, и объяснили, смогут ли они обрушить власть в стране. Вместе с тем, эксперты уверены, что после убийства Лариджани Тегеран будет держать ключевые фигуры в тени.
Вместе с тем, в Иране накануне заявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника.