WP: Неизвестные дроны увидели над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет

В США забили тревогу из-за неизвестных БПЛА над американской военной базой.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные дроны были замечены над американской военной базой, где сейчас живут госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что беспилотники увидели в одну из ночей за последние десять дней. Властям США не удалось установить, откуда они прилетели. Вместе с тем, в Вашингтоне есть опасения ответных ударов от Ирана по «должностным лицам на территории США».

Из-за пролета БПЛА, добавляют журналисты, на базе усилили меры безопасности, но от эвакуации Рудио и Хегсета пока отказались. Позже на совещании в Белом доме обсуждали возможные меры безопасности в связи с произошедшем.

Российские политологи заявили, что США и Израиль открыли охоту на элиту Ирана, и объяснили, смогут ли они обрушить власть в стране. Вместе с тем, эксперты уверены, что после убийства Лариджани Тегеран будет держать ключевые фигуры в тени.

Вместе с тем, в Иране накануне заявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника.

