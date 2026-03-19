МВД: мошенники крадут аккаунты маркетплейсов под видом банка

Мошенники сменили тактику и начали массово атаковать аккаунты пользователей маркетплейсов. Схема выглядит привычно: звонок якобы от «сотрудника банка» с сообщением о подозрительной активности и просьбой срочно «защитить деньги», об этом предупредили в МВД.
Жертву просят продиктовать код из СМС. Но вместо привычного банковского 4-значного кода приходит 6-значный — именно такие используют маркетплейсы для входа в аккаунт. В этом и заключается ловушка.
Получив код, злоумышленники заходят в личный кабинет и начинают действовать: списывают бонусы и кэшбэк, меняют данные профиля, оформляют покупки, в том числе в рассрочку, и заказывают дорогие товары.
Сотрудники банков никогда не запрашивают коды из СМС для входа в сторонние сервисы. Любой код — это ключ к аккаунту. Чтобы защититься, нельзя сообщать никому коды и при любых сомнениях следует перезвонить в банк по официальному номеру.