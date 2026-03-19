МВД: мошенники крадут аккаунты маркетплейсов под видом банка

Сотрудники банков никогда не запрашивают коды из СМС для входа в сторонние сервисы. Любой код — это ключ к аккаунту. Чтобы защититься, нельзя сообщать никому коды и при любых сомнениях следует перезвонить в банк по официальному номеру.