В Красноярском крае осудят предпринимательницу за хищение денег на отлове

Ачинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которую обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на отлов и стерилизацию бездомных животных. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По версии следствия, в феврале 2025 года женщина заключила с администрацией Боготольского района контракт на сумму более 600 тысяч рублей. Однако исполнять его по-честному не собиралась. Вместе с должностным лицом администрации она разработала схему: использовала собак, которые уже содержались в приюте Боготола (и были отловлены ранее бесплатно), выдавала их за вновь пойманных и возила в Ачинск для ветеринарных процедур.
В администрацию предпринимательница предоставила фиктивные отчёты и получила полную оплату. Ущерб бюджету составил ровно сумму контракта — более 600 тысяч рублей.
Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Расследование в отношении чиновника администрации, причастного к махинации, продолжается.
