Метеорологи признали прошедшую в Прикамье зиму аномально снежной

Зима 2025−2026 годов в Пермском крае войдет в историю метеонаблюдений как аномально снежная. Превышение нормы максимальной высоты снежного покрова в прошедший зимний период составило от 25 до 30 см.
Максимумы отмечены сразу на нескольких метеостанциях Прикамья: 119 см в Губахе — максимум с 2017 года, 113 см — в Бисере (2017 год), 112 см — в Березниках (1999 год), 109 см — Чердынь (2002 год), 99 см — Пермь (1999 год), 93 см — Кочево (2017 год), 91 см — Чернушка (2011 год), 89 см — Гайны (2002 год), по 84 см — Чайковский (2011 год) и Ножовка (2001 год), 83 см — Оханск (2011 год).
Портал «Опасные природные явления Пермского края» пояснил, что наибольшая высота снежного покрова фиксировалась в середине февраля после завершения серии сильных снегопадов из-за прохождения циклона «Вивиана». После этого аномальный осадки пришлись на первую декаду марта.
В южной части Прикамья и Перми очень снежными стали все три зимних месяца. В Перми декабрь занял третье место по количеству осадков в ряду наблюдений, февраль — первое место, январь вошел в десятку самых снежных. Почти 100% осадков выпало в виде снега.
В течение всей зимы фиксировались многочисленные случаи сильных снегопадов по 10−15 мм за 12 часов. В обычную зиму таких событий бывает 2−3 за весь сезон, на этот раз их оказалось более 10 случае. Самые сильные снегопады за зиму прошли: в Добрянке 8 января — 18 мм за 12 часов, в Чердыни 15 февраля — 15 мм.
В Перми выпало 227 мм осадков, что составляет 182% от нормы осадков за сезон. До этого рекордной являлась зима 1998−1999 годов с 194 мм.
На территории Прикамья больше всего за три месяца прошедшей зимы осадков выпало: в Губахе — 261 мм, Бисере — 256 мм, Чердыни — 243 мм, Чермозе — 224 мм, Оханске — 216 мм, Добрянке — 213 мм, Лысьве и Большой Соснове — по 202 мм, Ножовке — 200 мм.