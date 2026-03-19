Последний день Рамадана в 2026 году: дата, смысл и наставления

Для миллионов мусульман по всему миру последний день священного месяца Рамадан — это время особого духовного напряжения, подведения итогов и подготовки к одному из двух главных праздников ислама — Ураза-байраму (Ид аль-Фитр). В 2026 году этот день выпадает на 19 марта, а сам праздник — на 20 марта. Это время, когда верующие стремятся максимально использовать последние мгновения благословенного месяца, чтобы получить прощение и милость Всевышнего.
Что такое Рамадан?
Прежде чем говорить о завершении, важно понять суть самого месяца. Рамадан — это девятый месяц мусульманского лунного календаря, который считается самым священным периодом в исламе. Название месяца происходит от арабского корня «ар-рамад», что означает «сильный зной» или «палящий жар», что символизирует трудность соблюдения поста, а также очищение, которое он несет верующему.
Это время, когда мусульмане соблюдают строгий пост (уразу), который является одним из пяти столпов ислама. От рассвета до заката верующие отказываются от еды, питья, курения и супружеской близости. Однако Рамадан — это не просто воздержание от физических потребностей. Главная цель поста — духовное очищение, самосовершенствование и благочестие. Это месяц усиленных молитв, чтения Корана и помощи нуждающимся. Именно в этот месяц, согласно исламскому преданию, пророку Мухаммеду через архангела Джибрила (Гавриила) было ниспослано первое откровение Корана.
Точная дата последнего дня Рамадана в 2026 году.
В 2026 году священный месяц Рамадан начался с заходом солнца 17 февраля, а первым днем поста стало 18 февраля. Он продлится 30 дней и завершится с заходом солнца 19 марта 2026 года.
Сразу после этого, в первый день месяца Шавваль, наступает праздник разговения — Ураза-байрам. В 2026 году он приходится на пятницу, 20 марта. По традиции, празднование начинается уже вечером накануне, после того, как солнце садится в последний день Рамадана.
Что делать в последний день Рамадана?
Последние дни и особенно последний день Рамадана имеют огромное значение. Пророк Мухаммед проявлял особое усердие в поклонении именно в заключительную декаду месяца. Вот что рекомендуется делать верующим в это время, особенно в последний день:
1. Усугубить поклонение и молитвы.
Последний день — это финишная прямая духовного марафона. Каждая минута на счету. Верующим советуют проводить это время в усердном поклонении: совершать дополнительные молитвы (намазы), читать Коран и делать зикр (поминание Аллаха). В хадисе говорится, что в последние десять дней Пророк ﷺ бодрствовал ночами и будил свою семью для молитв.
Последняя ночь Рамадана (с 19 на 20 марта) также должна быть проведена в молитвах, так как это ночь перед великим праздником. Считается, что в эту ночь принимаются мольбы и прощаются грехи. Особое дуа (мольба), которое рекомендуется читать: «Аллахумма иннака афуввун, тухиббу аль-афва, фа афу анни» (О Аллах, Ты — Прощающий, и Ты любишь прощать, прости же меня).
4. Совершить полное омовение и подготовиться к празднику.
Хотя подготовка к празднику начинается заранее, последний день Рамадана — это время завершить все мирские дела: навести порядок в доме, купить продукты для праздничного стола и новую одежду. В ночь накануне праздника желательно читать Коран и восхвалять Аллаха (такбир), а утром 20 марта совершить полное омовение (гусль), надеть лучшую одежду и съесть что-то сладкое (например, нечетное количество фиников), что символизирует окончание поста.
Последний день Рамадана — это горьковато-сладкий момент для верующего: с одной стороны, радость от приближающегося праздника, с другой — грусть от расставания с благословенным месяцем. Это время подвести итог своим духовным усилиям, попросить прощения у близких и у Всевышнего, и с чистым сердцем встретить Ураза-байрам.