Последний день Рамадана в 2026 году: дата, смысл и наставления

Для миллионов мусульман по всему миру последний день священного месяца Рамадан — это время особого духовного напряжения, подведения итогов и подготовки к одному из двух главных праздников ислама — Ураза-байраму (Ид аль-Фитр). В 2026 году этот день выпадает на 19 марта, а сам праздник — на 20 марта. Это время, когда верующие стремятся максимально использовать последние мгновения благословенного месяца, чтобы получить прощение и милость Всевышнего.