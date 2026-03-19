Два населенных пункта убраны с карты Беларуси

В Беларуси с административной карты исчезли два населенных пункта.

Источник: Комсомольская правда

Карту Беларуси снова изменили, сообщили на предприятии «Белгиодезия».

Так, за месяц с карты Беларуси исчезли еще два населенных пункта. В «Белгеодезии» рассказали, что в Круглянском районе Могилевской области официально прекратила существование деревня Солодовня. А до этого, в начале февраля, так же из числа населенных пунктов исключили деревню Бель из Лиозненского района в Витебской области.

— Оба решения о прекращении существования деревень приняты в рамках планомерной оптимизации сети сельских населенных пунктов, — прокомментировали в госпредприятии.

Ранее в Государственном комитете по имуществу объясняли, что существование населенного пункта прекращается в том случае, когда в нем не остается постоянных жителей, когда исчезают также и хозяйственная, и социальная значимость деревни.

Все подобные изменения административно-территориального устройства фиксируются в официальном информационном бюллетене «Белгеодезии».