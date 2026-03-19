Два населенных пункта убраны с карты Беларуси

Так, за месяц с карты Беларуси исчезли еще два населенных пункта. В «Белгеодезии» рассказали, что в Круглянском районе Могилевской области официально прекратила существование деревня Солодовня. А до этого, в начале февраля, так же из числа населенных пунктов исключили деревню Бель из Лиозненского района в Витебской области.