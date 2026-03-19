Мошенники выманили у норильчанки 5 млн рублей

В Красноярском крае 36-летняя жительница Норильска стала жертвой обмана со стороны телефонных мошенников и лишилась пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции.
Потерпевшая рассказала, что ждала посылку с маркетплейса, когда ей позвонил якобы сотрудник службы доставки и заявил, что из-за перегруженности системы часть товаров привезут отдельно, но необходимо назвать свои личные данные. Доверчивая женщина назвала свой номер СНИЛС, после чего собеседник пригрозил ей кредитами и завершил разговор.
«Затем женщине позвонили неизвестные и сообщили о попытке входа в аккаунт Госуслуг. В ходе разговора со “специалистом” потерпевшая заполнила заявку, после чего ей начали поступать новые звонки, во время которых у нее запрашивали информацию об имуществе и счетах. Финальным этапом в схеме стал звонок лжесотрудника Центрального банка: северянка должна была оформить как можно больше кредитов и отправить “банку”, чтобы повысить кредитный рейтинг и уберечь свои средства от перевода на счета запрещенных организаций. Под давлением аферистов заявительница оформила займы более чем на 3,6 миллионов рублей, продала свои украшения, а также подписала договоры с восемью микрофинансовыми организациями», — рассказали в ГУ МВД.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», ведется расследование.
