Житель Красноярска за деньги прописал в своей квартире 22 иностранца

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Красноярска. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Правоохранители установили, что ранее судимый житель краевого центра с ноября 2024 года по апрель 2025 года прописал у себя в квартире на улице Светлова Советского района 22 иностранных гражданина. За предоставленные услуги он брал плату в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока регистрации. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.