Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде отказываются обсуживать израильских туристов из-за конфликта

Некоторые таиландские рестораны и кафе отказывают израильтянам в обслуживании.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые рестораны и кафе Таиланда перестали принимать израильских граждан на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе. Об этом рассказал таиландский политик и международный обозреватель Нитипхумтханат Минг-Ручиралай в интервью РИА Новости.

По его словам, в стране возникла волна негатива именно в адрес израильтян, тогда как американцев это не коснулось, несмотря на участие США в атаках на Иран.

«Это породило волну неприязненного отношения к израильским туристам. К американцам нет такого отношения, несмотря на то, что США вместе с Израилем атакуют Иран», — отметил эксперт.

Минг-Ручиралай подчеркнул, что в Таиланде никогда не было антисемитизма, однако всегда существовало критическое отношение к политике Израиля. При этом сами израильтяне и государство в целом воспринимаются позитивно. Политик также призвал не доверять всему, что пишут в соцсетях о поведении израильтян в Таиланде.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туроператоры вывезли всех организованных туристов из Дубая.

