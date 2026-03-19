В Таиланде отказываются обсуживать израильских туристов из-за конфликта

Некоторые рестораны и кафе Таиланда перестали принимать израильских граждан на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе. Об этом рассказал таиландский политик и международный обозреватель Нитипхумтханат Минг-Ручиралай в интервью РИА Новости.
«Это породило волну неприязненного отношения к израильским туристам. К американцам нет такого отношения, несмотря на то, что США вместе с Израилем атакуют Иран», — отметил эксперт.
Минг-Ручиралай подчеркнул, что в Таиланде никогда не было антисемитизма, однако всегда существовало критическое отношение к политике Израиля. При этом сами израильтяне и государство в целом воспринимаются позитивно. Политик также призвал не доверять всему, что пишут в соцсетях о поведении израильтян в Таиланде.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туроператоры вывезли всех организованных туристов из Дубая.