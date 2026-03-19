«ВАД»: Готовность Северного обхода от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск приблизилась к 80%

Готовность участка Северного обхода от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск в Калининграде приблизилась к 80%. Об этом сообщает пресс-служба АО «ВАД».
Специалисты завершили устройство опор и начали бетонирование пролётных строений путепроводов и моста через Питьевое озеро. К середине мая работы завершат, после чего начнут укладку асфальтобетонных покрытий.
«К бетонированию приступили сразу при наступлении устойчивых плюсовых температур. Путепроводы на пересечении с проспектом Победы и с железнодорожными путями Калининград — Балтийск бетонируют на основном ходу (рабочее движение по правому ходу было открыто в июле 2025 года). На мосту через Питьевое озеро завершено армирование монолитной плиты пролётного строения и начато её поэтапное бетонирование», — рассказали в пресс-службе компании.
Работы на всех искусственных сооружениях синхронизированы во времени и уже ведут на мосту через Питьевое озеро. В конце марта начнут бетонировать пролётное строение путепровода через проспект Победы, в апреле — пролётное строение путепровода через железную дорогу Калининград — Балтийск. Завершить работы, включая финишную отделку поверхностей и устройство гидроизоляции, планируют до конца мая.
В общей сложности на трёх путепроводах в конструкции пролётных строений будет уложено 1220 кубометров монолитного бетона. Общая протяжённость пролётных строений составит 297,7 метров. С наступлением положительных температур также возобновили работы по укреплению откосов насыпи растительным грунтом и монолитным бетоном, устройство наружного освещения, прокладку инженерных коммуникаций АСУДД. В августе приступим к устройству дорожной разметки и монтажу дорожных знаков. В общем по всему объекту работы ведутся в круглосуточном режиме силами до 240 человек. По состоянию на март общая готовность объекта приблизилась к 80%, а до конца года все работы на данном участке будут завершены, — пояснил начальник строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.
На другом участке — от Советского проспекта до Тенистой аллеи — строят подземный и три надземных пешеходных перехода. Кроме того, специалисты завершают сборку пролётных строений из металлических гофрированных конструкций двух путепроводов арочного типа. Также ведут работы по строительству водопропускных труб, ливневой канализации, отсыпке насыпи и устройству щебёночных оснований дорожной одежды основного хода. Рабочие продолжают бетонирование пролётного строения путепровода через Питьевой канал. Завершение строительства этого участка запланировано на 2027 год.
Строительством Северного обхода занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работы.
