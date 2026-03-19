9 открыток к праздникам 19 марта. Празднуют мастера и клиенты

19 марта бизнес-сообщество по всему миру отмечает Международный день клиента — молодой праздник, созданный специально для выражения благодарности тем, ради кого существует любой бизнес. Впервые он был отмечен в 2010 году по инициативе предпринимателей из литовской Клайпеды, которые задумались, как оригинально поздравить своих клиентов с днём рождения компании, и обнаружили, что для того специального дня. Идея быстро распространилась, и уже в 2013 году к празднованию присоединилась Россия, а позже — компании Европы и Америки.