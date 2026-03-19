9 открыток к праздникам 19 марта. Празднуют мастера и клиенты

19 марта — день, когда в календаре встретились уважение к профессионалам своего дела, позитивный настрой и благодарность тем, ради кого существует любой бизнес. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить близких, занимающихся любимым ремеслом, подарить им заряд хорошего настроения или выразить признательность своим клиентам и партнёрам.
День Мастера.
19 марта отмечается День Мастера — профессиональный праздник всех, кто в совершенстве владеет своим ремеслом и вкладывает душу в любимое дело. Праздник впервые предложил мексиканский фонд ремесел, поставив его в один день с католическим днем святого Иосифа, плотника.
В этот день принимают поздравления мастера народных промыслов, ремесленники, столяры, гончары, кузнецы, художники и все, чьи «золотые руки» создают настоящие шедевры. Считается, что мастер — это не просто профессия, а состояние души и образ жизни, требующий постоянного совершенствования и передачи опыта ученикам. Чтобы поздравить знакомого мастера и поблагодарить его за труд, выберите открытку из нашей коллекции.
День «Давайте смеяться».
19 марта в США и других странах мира отмечается День «Давайте смеяться» — праздник, созданный неизвестным юмористом, который просто хотел поднять настроение окружающим и напомнить о важности чувства юмора в любых жизненных обстоятельствах. В национальном календаре США он появился в 1971 году как способ привлечь внимание к проблемам, связанным со стрессом и депрессией.
В этот день принято пересматривать любимые комедии, устраивать шутливые розыгрыши, делиться забавными постами в соцсетях и, конечно, щедро дарить улыбки близким и даже незнакомцам. Чтобы подарить друзьям заряд позитива и поздравить их с этим весёлым днём, выберите открытку из нашей коллекции.
Международный день клиента.
19 марта бизнес-сообщество по всему миру отмечает Международный день клиента — молодой праздник, созданный специально для выражения благодарности тем, ради кого существует любой бизнес. Впервые он был отмечен в 2010 году по инициативе предпринимателей из литовской Клайпеды, которые задумались, как оригинально поздравить своих клиентов с днём рождения компании, и обнаружили, что для того специального дня. Идея быстро распространилась, и уже в 2013 году к празднованию присоединилась Россия, а позже — компании Европы и Америки.
В этот день принято делать клиентам приятные сюрпризы: дарить скидки, бонусы, сувениры, проводить розыгрыши и специальные мероприятия. Ведь клиент — это основа бизнеса, и важно не только привлекать новых, но и ценить постоянных. Чтобы поздравить своих партнёров и покупателей, выберите тёплую открытку из нашей коллекции.
