16-летнюю школьницу-дроппера из Назарово ждет суд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16-летняя жительница Назарово решила подзаработать онлайн и стала участницей мошеннических схем.
Работа девушки заключалась в том, чтобы получать деньги на свой счет и переводить их далее на карты мошенников. За это она получала небольшой процент от переводов. Такая деятельность называется дропперством.
Подозрительные переводы зафиксировали правоохранители, хотя школьница проработала всего два дня. Ей удалось получить 1600 рублей.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ, сообщили в МВД по Красноярскому краю.