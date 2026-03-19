В Красноярске пройдет VI Всероссийский конкурс детского творчества «ЖИРАФ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 3 по 5 апреля во Дворце культуры «Свердловский» состоится VI Всероссийский конкурс детского творчества «ЖИРАФ».

«ЖИРАФ» — это конкурс для самых юных талантов, не достигших семилетнего возраста. Юные артисты продемонстрируют свои способности в хореографии, вокале, театре, цирке и инструментальной музыке.

Все участники конкурса получат памятные подарки.

3 и 4 апреля пройдут отборочные просмотры. 5 апреля в 14:00 состоится Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей конкурса, сообщает портал «Окно в культуру».

4+