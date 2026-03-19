Штрафовать самокатчиков на 25 тысяч предложил депутат

Во Владивостоке сезон проката электрических самокатов в этом году запланирован на период с 11 апреля по 1 ноября, но может быть скорректирован по погодным условиям. В городе действуют зоны запретов для них — это Рудневский, Русский и Золотой мосты, площадь Борцов за власть Советов, набережная Спортивной гавани и променад по улице Батарейной, территория железнодорожного вокзала, Второреченский и Некрасовский путепроводы и некоторые другие места. На набережных Цесаревича, ДВФУ и Корабельной, в Покровском парке ездить можно, но с ограничением не 25 км/ч, как везде, а 15 км/ч. На улицах Адмирала Фокина, Алеутской, Семёновской, Тигровой, частично на Океанском проспекте и улице Светланской (от центральной площади до Покровского парка и территории музея Тихоокеанского флота) запрещено ездить на электросамокатах с 22:00 до 07:00.