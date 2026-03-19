Штрафовать самокатчиков на 25 тысяч предложил депутат

По мнению депутатов, пора создавать федеральный закон, регулирующий движение СИМ. Для самокатов и тому подобных средств передвижения требуются отдельные выделенные полосы не на тротуарах и не на проезжей части, и штрафы за передвижение вне этой инфраструктуры должны быть значительные, уверен Миронов.
Сейчас отдельные ограничения на передвижение электрических самокатов вводят муниципалитеты, но эти ограничения не всегда помогают обезопасить пешеходов от самокатчиков. Создание выделенной инфраструктуры для СИМ должно обеспечивать государство, а также кикшеринговые операторы и службы доставки, которые самокаты используют.
Помимо запрета на передвижение вне специальных зон, самокатчиков хотят обязать оформлять ОСАГО, штрафовать за нарушения и за рецидивы нарушения лишать права управления средствами индивидуальной мобильности. Максимальную разрешённую скорость самокатов, по мнению Миронова, следует снизить с 25 км/ч до 12 км/ч.
Кроме того, в Минтранс и МВД уже поступило указание Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека — до 1 июля запретить движение средств индивидуальной мобильности на ненормативно узких тротуарах (например, какие встречаются в историческом центре Санкт-Петербурга, в Северной столице исполнения этого президентского указания сейчас очень ждут местные законодатели).
Во Владивостоке сезон проката электрических самокатов в этом году запланирован на период с 11 апреля по 1 ноября, но может быть скорректирован по погодным условиям. В городе действуют зоны запретов для них — это Рудневский, Русский и Золотой мосты, площадь Борцов за власть Советов, набережная Спортивной гавани и променад по улице Батарейной, территория железнодорожного вокзала, Второреченский и Некрасовский путепроводы и некоторые другие места. На набережных Цесаревича, ДВФУ и Корабельной, в Покровском парке ездить можно, но с ограничением не 25 км/ч, как везде, а 15 км/ч. На улицах Адмирала Фокина, Алеутской, Семёновской, Тигровой, частично на Океанском проспекте и улице Светланской (от центральной площади до Покровского парка и территории музея Тихоокеанского флота) запрещено ездить на электросамокатах с 22:00 до 07:00.