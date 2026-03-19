Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской областью ночью 19 марта

Дежурные расчеты противовоздушной обороны пресекли очередную попытку воздушной атаки на российские регионы в ночное время. Согласно сводке Министерства обороны РФ, в небе над Ростовской областью были ликвидированы два вражеских беспилотных летательных аппарата.
Всего за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских дронов самолетного типа. Наибольшее количество целей было поражено над Краснодарским краем (40 БПЛА) и Республикой Крым (35 БПЛА). Еще 28 беспилотников были сбиты над Ставропольем, 8 — над Курской областью. Кроме того, 18 дронов уничтожены в акватории Азовского моря и 7 — над Черным морем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, воздушная цель была поражена в черте города Таганрог. Благодаря работе военных, жертв среди гражданского населения удалось избежать.
Однако без последствий на земле не обошлось. В результате падения обломков сбитого беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом. Осколками разбило остекление окна в одной из квартир. Возгорания на месте происшествия не последовало. На данный момент оперативные службы завершили работу на месте, информация о других возможных разрушениях уточняется.
