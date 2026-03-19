Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской областью ночью 19 марта

Из 138 сбитых дронов два пришлись на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные расчеты противовоздушной обороны пресекли очередную попытку воздушной атаки на российские регионы в ночное время. Согласно сводке Министерства обороны РФ, в небе над Ростовской областью были ликвидированы два вражеских беспилотных летательных аппарата.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских дронов самолетного типа. Наибольшее количество целей было поражено над Краснодарским краем (40 БПЛА) и Республикой Крым (35 БПЛА). Еще 28 беспилотников были сбиты над Ставропольем, 8 — над Курской областью. Кроме того, 18 дронов уничтожены в акватории Азовского моря и 7 — над Черным морем.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, воздушная цель была поражена в черте города Таганрог. Благодаря работе военных, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Однако без последствий на земле не обошлось. В результате падения обломков сбитого беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом. Осколками разбило остекление окна в одной из квартир. Возгорания на месте происшествия не последовало. На данный момент оперативные службы завершили работу на месте, информация о других возможных разрушениях уточняется.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше