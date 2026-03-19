«Невозможно оправдать»: главы МИД 12 арабских и исламских стран выступили с жестким заявлением из-за ударов Ирана

«Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки», — цитирует политиков телеканал.
Действия Тегерана главы МИД назвали «агрессией» и подтвердили, что у них тоже есть право на самооборону. Отмечается, что в числе участников встречи были министры, представлявшие Азербайджан, Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по американским военным базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. На базе «Минхад» были поражены командные пункты, топливные резервуары и ангары для техники, на базе «Аль-Адаири» — радары и центральная площадка для авиации.
Кроме того, вооруженные силы Ирана несли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа.