Более 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Более 550 грузовых и 50 легковых автомобилей ожидают въезда из Беларуси на территорию Европейского союза, сообщили в белорусском пограничном комитете.
По данным ГПК, очереди из большегрузов имеются на литовском и польском направлении, но больше всего грузовиков стоят на границе Беларуси с Литвой. В пункте пропуска «Каменный лог» оформления ожидают 240 фур, а в ПП «Бенякони» — 200 грузовиков.
В пункте пропуска на границе Беларуси с Польшей «Берестовица» насчитывается 40 фур, а в «Козловичах» немного больше — 70.
На белорусско-латвийской границе скопления из грузового транспорта не наблюдается.
Что касается очередей из легковых автомобилей, то они также фиксируются на границах с Польшей и Литвой. Так, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе стоит 20 легковушек, а в ПП «Каменный Лог» въезда на территорию Литвы ожидают 30 машин.
На границе Беларуси с Латвией очередей из легкового транспорта также нет.