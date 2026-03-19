Свет, тепло и горячую воду отключат на 10 улицах Нижнего Новгорода 19 марта

Из-за плановых работ на сетях ЖКХ в столице Приволжья 19 марта без электричества, теплоснабжения и горячей воды оставят здания на 10 улицах. Об этом предупредили в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.
В 09:00 свет погаснет на улицах Котова, Новые Полянки и Парашютистов. Работы планируется завершить в 17:00.
С 09:00 до 15:00 энергоснабжение приостановят в домах с номерами 16/1, 8, 10, 10, 14/2 на Кемеровской и 13а на Петровского. В это же время коммунальщики обесточат детский сад № 5 и дома №№ 1, 2, 3, 4, 5 в 1-м Кемеровском переулке, а также №№ 43, 4, 5, 7 во 2-м Кемеровском переулке.
С 09:00 до 16:00 горячая вода будет отсутствовать на ул. Надежды Сусловой, ⅔, 2/4, 4/4. В те же часы на Героя Быкова, 11 и 12, а также Генерала Штеменко, 2 будет отключено теплоснабжение.
